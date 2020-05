Dr. Jorge Mamaní: “En ninguna parte del mundo se está acusando a los médicos por propagar la enfermedad, solamente acá en Córdoba”

Así lo expresó el profesional en comunicación con el programa "Trío de Noche" de Ahorafm, por la imputación de dos médicos, en el caso vinculado al geriátrico de Saldán.

El lunes por la tarde, médicos autoconvocados marcharon en distintas ciudades de Córdoba en reclamo por las imputaciones contra dos médicos por el brote de contagios de coronavirus en el geriátrico Santa Lucía de Saldán, y también “ por empleo y mejores condiciones laborales”, expresó el Dr. Jorge Antonio Mamaní ,en diálogo con Ahora FM.

La situación de los médicos en la provincia de Córdoba

En relación a la problemática de los profesionales de la salud, Mamaní planteó cuál es la situación que atraviesan en la Docta. “Es un problema que viene desde hace años no solamente en Córdoba sino a nivel nacional, pero aquí el problema tiene muchas aristas, lo cual nos hace referencia, por ejemplo en cuanto a salarios magros, desempleo, horas de trabajo excesivas, el maltrato de parte de la gente; de la autoridades políticas y del mismo Ministerio de Salud de la provincia”, explicó el doctor.

Asimismo, Mamaní subrayó que “la gota que rebalsó el vaso, fue la imputación a dos médicos el viernes pasado, en un proceder inapropiado, precoz y con un tinte político”, y cuestionó esa medida ya que “fueron acusados por el fiscal de Córdoba por propagar la enfermedad cuando todavía no estaban bien explícitos los protocolos con respecto a los geriátricos, con lo cual no se sabe todavía cuál es el paciente cero ahí”.

Para el profesional, las condiciones sanitarias en las que desarrollan su trabajo “son escasas, prácticamente nulas”. “ Si bien en Córdoba hay dos hospitales dedicados a pacientes con covid 19, que cuentan con el equipamiento necesario para tratar la enfermedad, sin embargo hay otros hospitales para atender a la comunidad no infectada, que van por una consulta o tienen turno para algún examen, y ahí no tenemos los insumos necesarios de protección, estamos vulnerables a la infección y a propagar la enfermedad siendo o no asintomático ya que aquí hay contagio comunitario, el virus anda caminando por la calle, es decir, cualquiera puede llegar con el virus a un hospital que no está preparado para el COVID 19; infecta, contagia, sin estar con síntoma y ahí se produce una reacción en cadena”, fundamentó.

Sin bono propuesto por el gobierno

Por otra parte, se refirió al bono propuesto por el gobierno. ”No cobramos, es una promesa que nos hicieron, no sólo eso sino que también nos hacen firmar una declaración jurada diciendo que nosotros no tenemos el covid 19, que no estuvimos en contacto con personas contagiadas o sospechosas; es una manera de eludir responsabilidades, cuando todo el personal de salud debería realizarse el isopado una vez por semana, lo cual no se efectúa”, advirtió.

Medidas si el gobierno cordobés no da respuestas

Respecto a las medidas que tomarían ante una falta de respuesta a sus reclamos, el dr. Mamaní indicó que el representante del Colegio Medico de Córdoba, planteó como prioridad, que “no imputen a los médicos, lo primordial sería eso después lo demás se charla”. En caso de una repuesta desfavorable, expresó que no realizarán una nueva marcha sino que “el equipo médico se va a quedar directamente en la casa sin atender a la gente”.