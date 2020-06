Denunciaron penalmente al exintendente Ficoseco

El asesor legal del Municipio de Perico, Gonzalo De la Colina comunicó que el Intendente de Perico Lic. Luciano Demarco interpuso una denuncia penal en contra del exintendnente Ficoseco y además dio a conocer las irregularidades que suscitan en la Necrópolis periqueña.

El doctor De la Colina comentó “El día lunes recibimos una notificación del Tribunal de Cuentas en el que daba cuenta que se aprueba parcialmente la rendición de cuenta correspondiente al ejercicio 2018 de la gestión saliente donde se dispone instruir un procedimiento administrativo de rendición de cuentas contra el exintendente Ficoseco y una gran cantidad de funcionarios”.

Entre los cargos observados hay egresos de más de 9 millones de pesos, así también subsidios por más de 8 millones y medio de pesos, cargos a rendir por 24 mil pesos. Asimismo, se abonó al exintendente de Perico Julio Costas – sin tener un cargo dentro y acreditar prestación de servicio en el municipio local – la suma de 696 mil pesos. Contratación directa de la empresa “Dycons” por 904 mil pesos. Además, de gastos por cheques rechazados por 131 mil pesos y adicionales otorgados a personal por tarea insalubres –que no contaban en su legajo la función que cumplían- e ingresos brutos retenidos 1.460.000 que no fueron ingresados a la Dirección Provincial de Rentas.

Esto pone de manifiesto el estado financiero actual del Municipio y el mal manejo que llevó adelante la anterior gestión en perjuicio de los periqueños. Ayer viernes por la mañana, el intendente Lic. Luciano Demarco interpuso una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en contra del exintendente Rolando Pascual Ficoseco por la supuesta comisión de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Malversación de los caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública” delitos tipificados por los Artículos 245, 260 y 265 del Código Penal. “Se adjuntaron todas las pruebas suficientes como para acreditar la comisión de los delitos que se le inculpa al exintendente. Ingresó a la Fiscalía de Investigación Especializada en derecho contra la Administración Pública a cargo del Dr. Funes y de aquí en adelante ya será la Justicia quien determinará qué medidas tomar y de qué manera se avanzará”, dijo De la Colina.

Irregularidades en el cementerio local

Desde hace seis meses que la encargada de la Necrópolis local Claudia Tejerina junto al doctor De la Colina se encuentran llevando adelante una minuciosa investigación en la que pudieron observar irregularidades en el cementerio de nuestra ciudad.

“Se ha detectado numerosas irregularidades sobre ventas de lotes, se los vendió como dominio público, cosa que no puede venderse. Cuerpos que fueron removidos sin autorizaciones. Son delitos que si se llegaran a probar son muy graves, incluso cae en los que son los Delitos de Lesa Humanidad. Existen lotes que se vendieron dos o tres veces. Recibos que no son del cementerio, otros que no figuran en los planos del cementerio y que hoy son nichos”, agregó De la Colina.

El asesor legal del municipio explicó que una vez que todo este aclarado se realizarán las denuncias correspondiente y se le dará participación al Concejo Deliberante, que es el organismo de control y adopten las medidas que consideren pertinentes y participen de las investigaciones en torno al manejo del cementerio.

Es por ello que a través del Decreto Nº 477, se conformará una comisión investigadora para tomar conocimiento claro de la situación actual y con posterioridad realizar las denuncias penales correspondiente a quienes estuvieron como encargados del Cementerio municipal y las autoridades de la gestión anterior.