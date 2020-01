Debut con victoria del ‘Chacho’ Coudet en Internacional de Porto Alegre

El entrenador argentino Eduardo 'Chacho' Coudet debutó anoche con victoria de su flamante equipo, Internacional de Porto Alegre, que se impuso por 1-0 a Juventude, en partido correspondiente a la primera fecha del torneo Gaúcho, uno de los certámenes estaduales en los que se divide el fútbol de Brasil.

El equipo conducido por el ex director técnico de Racing ganó en forma ajustada, a partir de una conquista alcanzada por Thiago Galhardo, a los 17 minutos de la primera etapa, según consideró un informe de la publicación Lance. Internacional contó con los concursos de los también argentinos Damián Musto (ex Quilmes y Rosario Central) y Martín Sarrafiore (ex Huracán) desde el minuto inicial, mientras que el zaguero Víctor Cuesta (ex Independiente) entró en la segunda etapa.

En otros encuentros, Aimoré venció a Brasil de Pelotas por 1-0, mientras que Sao José igualó 1-1 con Esportivo. En el certamen Paulista, en tanto, el atacante argentino Mauro Boselli convirtió tres goles para el triunfo de Corinthians sobre Botafogo SP, por 4-1. El ex delantero de Estudiantes de La Plata festejó a los 12 minutos de la primera parte y a los 15m., y 39m., de la segunda, respectivamente.

Otros marcadores: Santos 0-Bragantino 0; Ponte Preta 2-Santo André 3; Ferroviaria 1-Mirassol 1; San Pablo 2-Agua Santa 0; Ituano 0-Palmeiras 4; Inter de Limeira 0-Guaraní 4; Novorizontino 2-Oeste 0.