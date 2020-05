“Cuidar lo conseguido”, la carta de Alberto Fernández para los argentinos.

El presidente de la nación, Alberto Fernández, publicó una carta sus redes sociales para pedirle a la población “cuidar lo conseguido”, luego de 51 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

A través de esta carta, el mandatario reiteró su agradecimiento al pueblo argentino por lo que se ha logrado en estas semanas de cuarentena. Además reconoció el esfuerzo colectivo de todos nosotros que, poco a poco, empieza mostrar pequeños logros, como lo es la reducción de la velocidad de contagio.

En uno de los párrafos resalta el impacto mundial de esta pandemia: “… El mundo ya no será igual. Pero, a pesar de la incertidumbre, tenemos una certeza: sabemos que ha fracasado un modelo basado en la especulación financiera global. Un modelo que desprecia a la producción real, a los seres humanos y al medio ambiente…”.

En la carta advierte que “es clave respetar las normas de distanciamiento social y continuar con el hábito de lavarnos las manos, evitar tocarnos la cara, usar barbijos cuando salimos, ventilar ambientes y comunicarse por teléfono con un médico o una autoridad sanitaria si tenemos síntomas”.

“Es tiempo de cuidados, no de temores infundados. Es tiempo de evidencia científica, no de rumores. Es tiempo de solidaridad, no de estigmas… Cuento con ustedes. Ustedes cuenten conmigo”. Finalizó el presidente.

La carta completa de Alberto Fernández:

https://alferdez.com.ar/cuidar-lo-conseguido/