“Cuando hablamos de Patrimonio Cultural tenemos que hablar de tres pilares, arqueología, paleontología y obras de arte”

Así lo expresó la licenciada en Peritaje y Valuación en Obras de Arte, Elizabeth Medina

Elízabeth Medina cursó sus estudios en la Universidad del Museo Social Argentino, además es Asesora Técnica en Delitos Complejos del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. En diálogo con “Tres de Tarde” por Ahora FM 107.3, habló sobre lo que comprende el “Patrimonio Cultural”, la especificidad de una “obra de arte”, su diferencia con las artesanías y aspectos que se tienen en cuenta para su valuación, entre otros temas.

– De qué se trata su licenciatura?

Mi licenciatura habla sobre el tema de las diferentes tipologías de obras de arte que hay en nuestro patrimonio. Como sabemos, en la cultura todas nuestras tradiciones, nuestros valores y expresiones artísticas van más allá de una valuación sentimental, espiritual o de los antepasados, nuestros referentes en lo que es la cultura; también hay una valuación estética y económica, en lo que respecta a lo que es obras de arte específicamente.

– A qué se considera una obra de arte?

Es toda la expresión que puede tener una persona, que puede ser cualquier persona, una expresión artística. Dentro del arte tenemos diferentes clasificaciones y, en general, cuando uno habla del arte automáticamente piensa en una pintura o en una escultura, pero lo que es el patrimonio es amplio. Es el conjunto de toda la expresión de esos bienes culturales en una sociedad, lo que aparece también es la expresión intangible. En Jujuy tenemos la vivencia del carnaval, eso es un patrimonio totalmente intangible, lo que también se expresa a través de la música o la gastronomía. Generalmente, cuando hablamos de lo que es obra de arte uno siempre ve el patrimonio mueble, como los museos. Pero, no es solo eso, es toda la creación de un artista. La diferencia entre la obra de arte y una artesanía, es que la obra de arte es única. Los artesanos lo que hacen es una cantidad, es en conjunto, la obra de arte pasa a ser única e irreproducible. Por eso, cuando hablamos de considerar la protección, la conservación del patrimonio cultural, hablamos en todos los aspectos. También en patrimonio cultural, tenés una parte paleontológica, que son todos los fósiles; y la arqueología, que comprende monumentos, los utensilios y los documentos que se conservan de una civilización, lo que en Jujuy es una herencia muy reconocida de nuestros pueblos originarios. Ellos nos dejaron a través de esas manifestaciones artísticas un saber de sus vivencias, por eso cuando hablamos de patrimonio cultural tenemos que hablar de estos tres pilares, arqueología paleontología y obras de arte.

– Como se evalúa el precio de una obra de arte?

La valuación de una obra de arte tiene que ver primeramente el artista, quién es el que la realizó. Existe un mercado del arte y por eso existe una catalogación. En una pericia tenés que ver la autenticidad de la obra, el valor que tiene en el mercado porque los artistas están valuado de acuerdo a la serie de una obra de arte. La cantidad de producción que realice ese artista en una década generalmente. Uno de los artistas más cotizados en lo que es la venta de obras de arte, en sus pinturas, es Antonio Berni. En la época de los años 30, fue su esplendor, nos remarcó esa época infame de la Argentina. Relató a través de su expresión todo lo que estaba aconteciendo en esa sociedad. Entonces, una de las pinturas más cotizadas que tiene este artista es “La Manifestación”, que es una de las pinturas más clásica y conocida

Algunas veces hay una obra que es mucho más contemporánea, hay un artista internacional, Klimt, que vende muy bien, o también tenés el famoso artista que esparcía baldes en las paredes blancas y así usaba esos elementos para expresar su arte. Todo eso cuenta y tiene mucho que ver porque todo artista tiene un Marchand, tiene como un representante que te vende en el mercado del arte

– Como se diferencian los coleccionistas de arte de los traficantes?

Ahí entramos en lo que es la posición psicológica de un bien. Dentro de lo que es la legalidad, en Argentina podes operar tranquilamente; podes comprar una escultura, una obra plástica de caballete, podes comprar joyería.

Lo que es obra de arte es amplio, un coleccionista llega a comprar, la mayoría de las veces, en una subasta en casas importantes. En Europa, en Argentina también te venden las obras de arte, y es legal; pero después entramos en lo que es la particularidad. En este caso, algunas obras, generalmente lo que es el bien histórico de un pueblo, de alguna nación, una obra de arte, no se puede vender por qué existe un registro patrimonial de un país. En general, pasa cuando un bien ya tiene esa valuación y ya pasa a ser histórica. Por ejemplo, una carta del General Manuel Belgrano, una carta del ejército del Norte escrita a sus soldados; supongamos esa carta es una obra de arte considerada dentro de la ley 15.930 que protege todo lo que es el bien bibliográfico, los archivos, las cartas; no la podes vender por que tienen la particularidad de ser un bien histórico. Básicamente, juega mucho el tema de la legislación, es como que siempre estás en un límite con los coleccionistas, en buscar o tratar de tener alguna cosa en particular.

-Una recomendación o mensaje final por favor licenciada.

Un pequeño mensaje para las personas sería que tengan en cuenta que siempre cuando vamos a visitar un lugar, ese souvenir que nos traemos de recuerdo, y que creemos que no va a afectar, lo dejemos; es nuestra identidad porque es nuestra representación cultural, siempre la preservación la conservación y la protección del patrimonio cultural va a identificar de por vida a una sociedad.