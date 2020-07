Cornejo dijo que la UCR apoyará un acuerdo por la deuda “si es una negociación adecuada”

El presidente del Comité de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, dijo hoy que, "si es una negociación adecuada", su partido apoyará el acuerdo que alcance el Gobierno con los acreedores externos en el marco del proceso de reestructuración de la deuda.

“Nuestro comportamiento ha sido siempre de apoyo”, dijo el diputado radical mendocino sobre esa negociación, en el marco de una entrevista que concedió a Radio La Red. Allí, remarcó que “la negociación va a necesitar una aprobación del Congreso” y anticipó que, “si es una negociación adecuada, vamos apoyar también”. En tanto, el titular del radicalismo señaló que “Ecuador, con los mismos asesores y sin hacer tanto ruido, ya está terminando su arreglo”, y pidió “cuidar la palabra” y “la reputación” del país en las sucesivas ofertas a los acreedores.

Por otro lado, sobre el proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional enviado por el Poder Ejecutivo, señaló que “hasta anoche no había fecha de convocatoria” de sesión en la Cámara baja y opinó que el cuerpo “está funcionando poco y no está funcionando bien”. La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá hoy para emitir dictamen al proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional enviado por el Poder Ejecutivo, que contempla la posibilidad de regularizar deudas fiscales acumuladas hasta el 30 de junio pasado.

Para el titular del radicalismo, “la moratoria tiene una parte necesaria” porque “hay una buena parte del sector privado que no ha podido trabajar”, pero incluye también “que las empresas que estén en quiebra sin continuidad también entren en moratoria”. “Es una cosa que no ha pasado nunca en la Argentina”, criticó Cornejo, que, además, criticó el hecho de que la iniciativa “no tiene ningún incentivo para cumplidores”, tal como promueve un grupo de diputados nacionales de la UCR a través de un proyecto.

“Creemos que tiene que tener un premio fiscal que se aplique en los sucesivos pagos de impuestos, porque a esa gente que estuvo al día se los trató como unos tontos en esta moratoria”, consideró el radical. Por otro lado, Cornejo fue consultado sobre el proyecto de reforma judicial que el gobierno anticipó que enviará al Parlamento. “Cuando esté escrita y presentada, tendré una opinión más contundente, pero la verdad me preocupa viniendo de un Gobierno que tiene interés en influir en la Justicia”, fue su respuesta.

Finalmente le preguntaron si ayer, en el Día del Amigo, había saludado al expresidente Mauricio Macri y Cornejo dijo que no. No obstante, afirmó que con el exmandatario mantuvo durante la gestión de Cambiemos una relación “de mucha tensión pero mucho respeto”, y contó que ayer sí se saludó, en cambio, con “muchos dirigentes radicales y un montón de amigos de la vida, no necesariamente de la actividad política”.