Consejos útiles para evitar el riesgo de intoxicación con monóxido de carbono

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, invita a la comunidad a tomar conciencia sobre los cuidados que las personas deben tener en sus hogares para evitar el riesgo de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, que en casos extremos puede llevar a la muerte.

El monóxido de carbono es un tipo de gas venenoso, es altamente peligroso porque no se detecta a través de los sentidos, ya que no tiene olor, sabor, color y no produce irritación de ojos y/o nariz. Este gas se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales tales como leña, carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gas oil y nafta. Su inhalación provoca que se reemplace el oxígeno en el torrente sanguíneo con la consecuente falta de oxígeno, dañando el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo.

El principal peligro de este tipo de intoxicación es que las personas no son conscientes de los síntomas, los cuales pueden variar de un individuo a otro. Los accidentes por inhalación de monóxido de carbono pueden ser evitados con simples medidas de prevención. Las personas deben tener cuidados extremos con la manipulación de los aparatos de calefacción, ya que los desperfectos, las desatenciones u otros motivos, pueden provocar serios perjuicios para la salud.

Por esta razón, se recomienda evitar el uso de braseros a leña o carbón, salamandras, estufas a querosén, hornos de cocina y otros elementos de llama libre dentro de los hogares para calefaccionar los ambientes. Si su uso es inevitable, como en el caso de braseros o salamandras que no tienen salida al exterior, se tienen que encender fuera de la casa, al entrarlos se debe dejar una ventana o puerta entreabierta. Además se tiene que ventilar frecuentemente la vivienda durante el día para renovar la oxigenación.

A los aparatos no hay que dejarlos desatendidos y se recomienda sacarlos o apagarlos antes de ir a dormir. No encender grupos electrógenos en el interior de las viviendas, evitando de esta manera las emanaciones, que causa asfixia hasta llegar a la muerte. Usar las hornallas o el horno de las cocinas puede traer consecuencias graves, ya que no están diseñados para calefaccionar.

Las estufas y aparatos eléctricos, se deben apagar de noche y cuando no sean necesarios, como cuando salimos de la casa. Los calefones a combustión no se tienen que instalar en baños, sólo instalar artefactos con salida al exterior (tiro balanceado). Controlar que la llama en los artefactos de gas sea de color azul, si es amarilla es signo de mala combustión. También se debe verificar que los conductos o rejillas de ventilación no estén obstruidos. Un pequeño espacio por donde el aire circule y se renueve es fundamental y puede salvar una vida.

Quienes tienen mayor riesgo de intoxicación son las niños y niños pequeños, por este motivo no deben quedarse solos encerrados en los hogares, con braseros o calefacción encendidos. También forman parte de este grupo de riesgo personas adultas mayores, las personas con enfermedades cardíacas y/o pulmonares, fumadores y personas que habitan en zonas de gran altitud.

Síntomas

Los síntomas más frecuentes de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono son: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, debilidad, cansancio y/o pérdida de conocimiento. En altas concentraciones puede producir la muerte en minutos.

Ante los primeros síntomas, abrir puertas y ventanas, mantener los ambientes bien ventilados y retirar a las personas que se encuentren en el lugar contaminado. En todos los casos, concurrir al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS – Puesto de Salud), hospital más cercano o llamar al SAME 107 (número gratuito).