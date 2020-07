Canicoba Corral renuncia para jubilarse y serán tres los juzgados vacantes en Comodoro Py

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral presentó su renuncia a partir del próximo 29, cuando cumplirá 75 años, edad límite que establece la Constitución Nacional para ejercer la magistratura y, con su decisión, quedarán vacantes tres de los doce juzgados de instrucción del fuero federal porteño, que funciona en Comodoro Py 2002 y concentra las causas por corrupción.

El magistrado está actualmente a cargo de su juzgado, el federal 6 y del 12, subrogado por él desde que su anterior titular Sergio Torres fue nombrado en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Además, en los tribunales de Retiro está vacante el juzgado federal 11 tras el fallecimiento de su titular Claudio Bonadio. Canicoba presentó ayer la renuncia al Ministerio de Justicia para hacerla efectiva a fin de mes, el día de su cumpleaños 75, según confirmaron fuentes judiciales.

En este sentido, desde el entorno del magistrado indicaron que, en su texto de renuncia, Canicoba Corral aludió al “hastío” de haber estado sometido los últimos cuatro años a una “feroz campaña de difamación político/mediática”. Además, hizo referencia a las denuncias por espionaje ilegal contra el gobierno de Mauricio Macri. El magistrado tiene varias denuncias abiertas en el Consejo de la Magistratura de la Nación vinculadas a la evolución de su patrimonio y su desempeño en causas judiciales.

En tanto, como juez, una de las últimas medidas que firmó fue la citación a declaración indagatoria del ex titular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel; del ex ministro de Economía Nicolás Dujovne; del ex titular de la cartera de Transporte Guillermo Dietrich; y del ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. Todos ellos, de la gestión de Cambiemos, fueron convocados a declarar en una causa que investiga presuntos ilícitos con concesiones viales que habrían beneficiado a empresas del grupo Macri.

También, Canicoba Corral está a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA desde 2003, cuando la Cámara Federal porteña apartó de la causa al luego destituido ex juez Juan José Galeano y fue el magistrado que declaró como delito de “lesa humanidad” al ataque del 18 de julio de 1994 y ordenó la captura internacional de los ciudadanos iraníes actualmente acusados por la voladura de la mutual judía.

Semanas atrás, la Cámara Federal porteña le ordenó profundizar la pesquisa por el ataque que causó 85 muertes en la sede de la calle Pasteur 633, de la ciudad de Buenos Aires, en busca de los autores materiales del ataque, ya que el hecho todavía permanece impune. Además, el magistrado ahora renunciante tuvo a su cargo causas como la investigación por presunta defraudación al ex titular del SOMU Omar “Caballo” Suárez y, el año pasado, abrió una investigación por presunta inteligencia ilegal a jueces, periodistas y otros afectados a raíz de denuncias de búsqueda de información en bases de datos sin orden judicial.

Además, sobreseyó al extitular de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas, en una investigación por supuesta transferencia irregular de fondos desde Brasil vinculada al caso Odebrecht.