Cambio en el bloque de diputados del FIT y situación de la provincia

El dirigente del Partido de los Trabajadores por el Socialismo asumirá, por rotación, como diputado provincial en la banca que dejará el Partido Obrero. El economista y profesor de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Gastón Remy, reemplazará al diputado provincial Iñaki Aldasoro, quien asumió por dieciocho meses el cargo conquistado en las elecciones legislativas del 22 de octubre de 2017.

El economista Gastón Remy, en diálogo con Ahora FM, explicó que “el Frente de Izquierda tiene un sistema de rotación de las bancas, por lo cual la tercera banca será rotada conmigo. Vamos a hacer el cambio, como dice el reglamento, en la próxima sesión de la legislatura. Los cambios se establecieron a través de las internas que tuvimos en el frente en el 2015”.

Consultado también sobre el panorama económico de Jujuy, el docente subrayó que “Jujuy ya venía mal antes de la cuarentena, con un déficit cercano a cinco mil quinientos millones y después se aprobó en la legislatura hasta 6 mil millones más de deuda de lo que se preveía. A esto se agregan deudas en dólares, como en Cauchari donde ya hay vencimientos cada 6 meses cerca de 40 millones de pesos.

Asimismo, Remy planteó que el “horizonte fiscal de la provincia se hace cada vez más oscuro, porque el dinero que hay que cancelar, el Gobierno no la tiene, Cauchari tampoco está funcionando y el gobernador explicó que ni siquiera está hecha la planta transportadora todavía para poder llevar la energía al sistema de interconectado nacional. Eso no está hecho y cuánto tiempo llevará, no lo dijo”.

Por otra parte, consideró innecesario el desdoblamiento de los sueldos ya que “en los últimos números que subió el Ministerio de Hacienda en su página web, para informar al Ministerio de Economía, se encuentra que hasta marzo tenía un superávit de 1600 millones de pesos. En abril, a través del COE, el ministro de Hacienda dijo que tenía previsto un déficit de cerca de 1400 millones. Con el superávit de marzo, no era necesario afectar los sueldos”.

“El gobierno presenta la situación de Jujuy en el peor caso posible para justificar otras acciones ya que la situación es delicada pero el Gobierno la presenta mucho peor, para poder decir no hay para nada, no hay para paritarias. Esto va dirigido a bajar las expectativas de los trabajadores”, concluyó Gastón Remy.