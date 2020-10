Buscan a un ex presidiario como principal acusado de abusar y matar a una niña de 9 años

El secretario de Seguridad de Tucumán, Luis Ibañez, sostuvo que se trata de un hecho “aberrante” y que ya hay una persona sospechosa que se espera poder localizar y detener en las próximas horas. Se trata de un ex presidiario de 25 años, apodado “Culón”, quien salió hace menos de diez días de la cárcel y cuenta con numerosos antecedentes por robo agravado, además de ser adicto a las drogas, dijeron fuentes vinculadas a la pesquisa. “Si no encuentran al asesino, mi hija no va a descansar en paz”, advirtió hoy el padre de la niña, Pablo Riquell.

Rocío, quien vivía en un barrio muy humilde, fue hallada muerta ayer en un descampado de la zona norte de San Miguel de Tucumán, detrás de unos enormes montículos de tierra que se formaron con la apertura de una calle en el lugar. De acuerdo a los informes médicos preliminares, la niña murió a raíz de un fuerte golpe en la cabeza y tenía signos de abuso sexual y de intento de asfixia manual, aunque aún resta el resultado final de la autopsia ordenada por la Justicia.

En el marco de la causa, uno de los aportes fundamentales fue la declaración de un testigo que aseguró haber visto al sospechoso cuando caminaba de la mano de la pequeña por el lugar donde finalmente horas más tarde fue encontrado el cadáver. Fuentes judiciales confirmaron que el hombre buscado por el crimen recuperó la libertad el 10 de octubre último, después de haber sido arrestado por un delito contra la propiedad.

“Abigail no tenía la culpa para que le hagan eso, que la maten como a un perro”, dijo durante esta jornada a los a medios de prensa local su padre, quien la describió como “una chica muy divertida, muy tranquila, que jugaba con su hermanito y otros chicos vecinos”. Según la primera hipótesis que manejan los investigadores, la niña le pidió permiso a sus padres para ir jugar en la casa de una amiguita del barrio, aunque nunca llegó hasta ese lugar.

En el camino, sospechan los pesquisas, fue abordada por su asesino, quien la llevó hasta un descampado ubicado en las avenidas Francisco de Aguirre y Las Américas, donde la atacó sexualmente y luego la mató presuntamente para evitar que lo identificara. Los investigadores intentan establecer si la niña conocía al atacante y fue engañada o llevada con algún pretexto hasta un lugar donde no pudieran ser vistos. La noticia conmocionó y movilizó a todo el barrio, y un grupo de vecinos indignados quemó la vivienda del sospechoso.

Al producirse el ataque, en esa casa no había nadie, ya que la madre del buscado también abandonó el barrio cuando se enteró de lo sucedido. Sobre la mujer, el secretario de Seguridad Ibañez dijo que horas antes del hallazgo del cuerpo de la niña había denunciado a su hijo porque le robó una suma de dinero que, ahora se cree, está utilizando ahora para esconderse. El padre de Abigail cuestionó la actuación de la Policía en la previa al hallazgo, aunque las autoridades de la fuerza aseguraron que se activaron los protocolos de rigor establecidos para estos casos ni bien la madre de la niña hizo la denuncia por averiguación de paradero.

“La madre de la niña se presentó en la comisaría 12 en estado nervioso y contó que su hija había desaparecido”, precisó el comisario Ricardo López, tercer jefe de la dependencia, quien explicó que la contención que se le brindó fue “inmediata” al tiempo que un móvil policial salió con ella a recorrer la zona para buscar a su hija. Al no tener noticias de Abigail, “se activó el protocolo de búsqueda de niños, niñas y adolescentes; además, se cursaron notas a la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y a los medios de comunicación”, agregó el comisario.