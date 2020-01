Buenas prácticas ambientales en Quebrada de Humahuaca

La Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, se refirió al Plan de Gestión de Residuos que están trabajando con los Municipios de la Quebrada de Humahuaca, pensando en los eventos masivos, particularmente el Carnaval, que tiene una nutrida convocatoria, sobre todo en los pueblos que constituyen el Patrimonio Mundial de la Humanidad.

A propósito de la estrategia que tiene como objetivo reducir los volúmenes de residuos que se generen, y gestionar eficientemente para minimizar el impacto, la funcionaria de la cartera ambiental explicó que, de la reciente reunión con los referentes de los Municipios de Volcán, Tumbaya, Maimará, Tilcara, Huacalera, Humahuaca, Hipólito Yrigoyen, El Aguilar y Tres Cruces, surgió la especial preocupación respecto a la gestión de los residuos que provoca particularmente la espuma en aerosol.

“Acordamos con los Municipios y Comisiones Municipales de la Quebrada de Humahuaca pensar una solución de tipo normativa, porque el residuo que genera el producto aerosol aún no está categorizado. Hay una discusión respecto a si es un residuo especial o es un residuo de características peligrosas. Nosotros consideramos que es un residuo especial y por lo tanto requiere una forma de gestión particular con la que no contamos hoy en la provincia de Jujuy”, explicó Zigarán.

La funcionaria del ejecutivo provincial detalló además que “es un tema que nos exige estudiar posibles normativas, tecnologías nuevas para tratar este tipo de residuos y trabajar con el sector de recuperadores y también conversar con la industria porque se trata de una discusión que tiene que ver con lo que se conoce como Responsabilidad Extendida del Productor”.

Gestión Ambiental en el Patrimonio Mundial

Zigarán precisó que desde el Ministerio de Ambiente que lidera, en forma conjunta con el Ministerio de Cultura y Turismo y la Unidad de Gestión de Quebrada de Humahuaca, vienen trabajando de cara a la temporada turística y los eventos masivos, y en cómo lograr que sean más sustentables. “Venimos pensando en cómo garantizar que el turismo, que es tan importante para Jujuy porque genera desarrollo local, crezca a partir de las mejores prácticas; y además de generar trabajo, empleo, asegure el cumplimiento de criterios ambientales”.

“Tenemos dos responsabilidades –detalló: garantizar el turismo, que tengamos una gran participación en el carnaval, que la gente pueda llegar a los pueblos de la Quebrada y disfrutar en las mejores condiciones, pero también que las personas tengan una conducta responsable en un lugar con características patrimoniales particulares que debe ser cuidado por todos los valores que contiene”.

En este sentido, la titular de ambiente explicó además que la UNESCO se ha expresado respecto a la necesidad de actualización del Plan de Manejo de la Quebrada de Humahuaca, que incluye criterios ambientales dentro de los cuales se incorporó el cambio climático como principal problemática ambiental a ser atendida. “La UNESCO está mirando la Quebrada de Humahuaca con especial atención, y en este sentido consideramos necesario alentar buenas prácticas ambientales en este sitio y en particular en los eventos masivos que allí se desarrollan”, declaró la Ministra de Ambiente jujeña.

Hacia prácticas más sustentables y respetuosas del ambiente

Sobre este punto, dijo que “hay que desalentar muchas cosas; naturalmente el uso de los aerosoles, pero también los plásticos de un solo uso. De hecho, respecto a esto último nosotros si estamos avanzando en un borrador de proyecto para prohibir los plásticos de un solo uso de manera progresiva, como está pasando en todo el país y en el mundo”.

“Hay que desalentar estos tipos de residuo –agregó- que le generan a los Municipios una gran presión, una gran problemática de gestión. Desde GIRSU S.E. estamos trabajando junto a los Municipios para garantizar algunos puntos limpios que permitan la separación de los residuos reciclables, reutilizables; y un sistema de contenerización para garantizar el cierre progresivo de los basurales”.

Finalmente recordó que en Jujuy no está prohibido ni existe ninguna normativa expresa que restrinja el uso de la espuma en aerosol; como si ocurre en algunas pocas provincias de Argentina. “Es un tema que está en discusión, y que nos hace pensar fundamentalmente en cómo gestionamos ese tipo de residuo. El gran desafío es cómo desarrollamos tecnología para gestionar mejor este residuo, que en el caso del Carnaval se genera de manera masiva, con grandes volúmenes”, concluyó.