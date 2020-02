Atlético Tucumán no pudo con Independiente Medellín en los penales y se quedó afuera de la Copa

Atlético Tucumán no pudo sortear esta noche la fase 3 de clasificación de la Copa Libertadores y quedó eliminado como local ante Independiente Medellín de Colombia, que lució más efectivo en la tanda de los penales y lo batió por 4-2.

Adrián Arregui, un ex jugador de San Martín de Tucumán, el clásico rival de Atlético, fue el encargado de ejecutar y anotar el último remate que aseguró la clasificación y enmudeció el estadio. Previamente, el arquero Andrés Mosquera le atajó el remate a Augusto Lotti y Leandro Díaz envió el suyo por arriba del travesaño, mientras que el elenco visitante tuvo 100 por ciento de efectividad en los lanzamientos y se impuso por 4 a 2, para ser próximo rival de Boca Juniors.

A los dirigidos por Ricardo Zielinski les queda la chance de meterse en la Copa Sudamericana (avanzan los dos mejores perdedores de la fase 3). Para eso tendrán que esperar los resultados de los partidos que jugarán mañana Cerro Porteño de Paraguay-Barcelona de Ecuador e Inter de Brasil-Deportes Tolima de Colombia. Un golazo de Leonardo Heredia, en el primer tiempo, le dio el ajustado triunfo 1-0 a los tucumanos que -de esa forma- igualaron la serie (habían perdido una semana atrás en Medellín por el mismo marcador) y hubo que decidir la clasificación por la vía de los remates desde el punto del penal.

En esa instancia los colombianos no fallaron y por eso seguirán en carrera en la principal competencia del continente. Independiente Medellín integrará la zona H que se completa con Boca, Caracas FC y Libertad de Paraguay, rival este último con el que debutarán de locales la semana próxima. El local necesitó 20 minutos para alcanzar el objetivo primario que era marcar el gol para igualar la serie que le era desfavorable por el triunfo de Independiente Medellín, en la ida, por 1 a 0.

Un doble centro al área visitante fue capitalizado por Toledo, quien bajó el balón de cabeza para que Heredia, con un potente remate, deje sin chances de reacción al arquero Andrés Mosquera y rompiera la red del arco ubicado en la cabecera norte del estadio. Las emociones se multiplicaron en la media hora final del encuentro porque los dos buscaron el gol que les diera la clasificación y si bien hubo uno de Javier Toledo que no fue convalidado por la posición adelantada del delantero local, los colombianos fueron más peligrosos.

Tras chances desperdició el visitante, una producto de una tremenda atajada de Lucchetti que achicó con decisión a Juan Caicedo, en una jugada que pudo haber inclinado la balanza antes de los penales.

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortíz, Guillermo Ortíz,Yonathan Cabral y Luciano Monzón; Ramiro Carrera, Cristian Erbes, Guillermo Acosta y Leonardo Heredia; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid y Yulián Gómez; Larry Angulo, Adrián Arregui, Andrés Ricaurte y Edwin Mosquera; Maicol Balanta y Juan Fernando Caicedo. DT: Aldo Bobadilla.

Gol en el primer tiempo: 21m Heredia (AT).

Definición con remates desde el punto del penal: para Independiente Medellín anotaron Ricaurte, Cadavid, Castro y Arregui. Para Atlético convirtieron Aguirre y Monzón; Leandro Díaz desvió la ejecución y Mosquera atajó el de Lotti.

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comienzo, Javier Reina por Balanta (IM), 15m Nicolás Aguirre por Carrera (AT), 21m Leonardo Castro por Mosquera (IM), 23m Leandro Díaz por Heredia (AT), 34m Augusto Lotti por Melano (AT), 43m Yesid Díaz por Caicedo (IM)

Amonestados: Carrera, Cabral, M. Ortíz, Toledo y Aguirre (AT); Gómez, Delgado, Caicedo y Cadavid (IM)

Arbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Estadio: Monumental “José Fierro”.