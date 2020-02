Atlético Tucumán fue derrotado por Independiente Medellín pero la serie sigue abierta

Atlético Tucumán sufrió esta noche una ajustada derrota ante Independiente Medellín, que se impuso por 1 a 0 en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores que se jugó en Colombia, aunque la serie quedó abierta y se definirá el martes próximo en la Argentina

Andrés Ricaurte marcó el gol que inclinó la balanza a favor de los colombianos en el primer tiempo (16m.). Con eso le alcanzó al anfitrión para conseguir la victoria. La revancha se disputará el próximo martes en el Monumental José Fierro, de la capital tucumana y allí todo puede suceder porque si Atlético Tucumán se impone por 1 a 0 habrá definición con remates desde el punto del penal. Pero si gana por dos o más goles avanzará directamente a la fase de grupos.

Independiente Medellín jugará la revancha con un mínima ventaja y por eso se clasificará si gana, empata y hasta si pierde por un gol, pero convirtiendo al menos uno en condición de visitante. El ganador de esta serie avanzará a la fase de grupos donde integrará la zona H, junto con Boca Juniors, Caracas (Venezuela) y Libertad de Paraguay. El director técnico Ricardo Zielinski sorprendió con la presencia de Ramiro Carrera desde el comienzo y el volante fue uno de los destacados de la visita ya que generó las pocas acciones ofensivas de peligro, incluyendo un tiro libre que desvió con esfuerzo el arquero Andrés Mosquera.

El equipo colombiano lució peligroso cuando pudo sorprender con ataques precisos y veloces. Por esa vía llegó el gol de Ricaurte, luego de una mala salida defensiva de los tucumanos que dio origen a una réplica que definió el capitán local, con un remate cruzado. Luego de esa conquista, Independiente Medellín no pudo imponer el protagonismo ante un rival que tuvo más la pelota, pero careció de precisión y de ideas para inquietar a Mosquera.

-Síntesis-

Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid y Yulián Gómez; Larry Angulo, Adrián Arregui, Andrés Ricaurte y Javier Reina; Maicol Balanta y Juan Fernando Caicedo. DT: Aldo Bobadilla.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Ortíz, Marcelo Ortíz, Dylan Gissi y Gustavo Toledo; Guilllermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Ramiro Carrera; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 16m. Ricaurte (DIM)

Cambios en el segundo tiempo: 16m Leonardo Castro por Balanta (DIM), 26m Leandro Díaz por Carrera (AT), 29m Nicolás Aguirre por Rojas (AT), 31m Yesid Díaz por Angulo (DIM), 32m. Edwin Mosquera por Reyna (DIM) y 44m Leonardo Heredia por G. Toledo (AT).

Amarillas: Murillo (DIM); Erbes, Rojas, Gissi (AT)

Arbitro: Bruno Arleu, de Brasil.

Cancha: Atanasio Girardot, de Medellín.