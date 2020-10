Argentina XV goleó 40 a 15 a Brasil en su segundo partido en el Sudamericano de rugby

El seleccionado Argentina XV goleó esta tarde al de Brasil, 40 a 15, en un partido por la segunda jornada del campeonato sudamericano 4 Naciones, que se juega en Montevideo, primer torneo internacional que se desarrolla en la región desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.

El partido se jugó en el estadio Charrúa de la capital uruguaya, donde Argentina se impuso en el primer tiempo por 26 a 12. En el segundo turno, en un encuentro reñidísimo, Chile XV doblegó en forma ajustada a Uruguay XV por 22-21. El quince argentino cerrará su participación en el Sudamericano el próximo domingo, en un partido decisivo frente a Uruguay, desde las 16,45, en el mismo escenario. En el primer turno jugarán Chile y Brasil.

Los cambios que introdujo el entrenador Ignacio Fernández Lobbe con respecto al debut ante Chile fueron positivos (solo Ortega Desio, Cancelliere, Cubilla, Bavaro, Molina y Favre siguieron como titulares) y hoy se vio a un equipo más sólido que el del sábado pasado. Los tantos argentinos llegaron a través de tries de Castiglioni (2) Ignacio Ruiz (2), Osadczuk y un try penal, más dos conversiones de Mare y otras dos de Castiglioni. Brasil marcó dos tries por medio de Massari y Paganini, más una conversión de Tranquez y un penal de Reeves,

Argentina XV formó con Francisco Minervino, Ignacio Ruiz y Lucas Favre; Federico Gutiérrez y Franco Molina; Lautaro Bavaro, Javier Ortega Desio y Santiago Ruiz; Joaquín Pellandini y Santiago Mare; Matías Osadczuk, Teo Castiglioni, Tomás Cubilla y Leopoldo Herrera; Martín Cancelliere. En el banco de relevos estuvieron Martín Vaca, Javier Díaz, Estanislao Carullo, Rodrigo Martínez, Ramiro Tallone, Lautaro Bazán Vélez, Juan Pablo Castro, Facundo Ferrario, Mateo Carreras, Juan Cruz Pérez Rachel y Santiago Portillo.

Brasil lo hizo con Daniel Sancery, Robert Tenorio, Felipe Sancery (Cap), Moises Duque, Lorenzo Massari, Lucas Tranquez, Douglas Rauth, Adrio Luiz, Rafael Teixeira, Devon Muller, Gabriel Paganini, Gabriel Oliveira, Matheus Rocha, Yan Roseti, Leonardo Souza. Entrenador: Fernando Portugal. En el banco de suplentes estuvieron Lucas Abud, Guilherme Dias, Henrique Ferreira, Alexandre Alves, Kaua Guimaraes, Josh Reeves, Felipe Goncalves, Laurent Bourda, Daniel Silva, Endy Willian, Matheus Cruz.