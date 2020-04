Argentina no se postulará para organizar el Mundial 2027 de rugby

Agustín Pichot, ex capitán de Los Pumas y vicepresidente de la World Rugby, entidad que nuclea a las federaciones internacionales, anunció hoy que Argentina no se postulará para organizar el Mundial de 2027.

Pichot dijo al programa ADN Deportivo, de radio Argentina, que “hoy la prioridad es el bien común de la gente y no se puede hacer el gasto de infraestructura para un Mundial de rugby ante esta situación”. El candidato a presidente de la World Rugby en las elecciones del 26 de este mes explicó que “el tema de la candidatura del Mundial era un plan a largo plazo cuando se ideó, pero luego la Argentina devaluó (en 2016) y comenzó una crisis enorme en el país, por lo que no se podía afrontar un proyecto así con la crisis”.

El próximo Mundial se jugará en Francia en 2023 y para el de 2027 se postularon Australia y Rusia. La elección de la sede será el año próximo. Sobre su candidatura, Pichot expresó estar “en una oportunidad y un momento únicos para lograr un proyecto de rugby más inclusivo y más justo”. Y admitió que “es una campaña difícil, porque en este momento no se puede viajar ni explicar el proyecto en persona”. “Todo dependerá de que me elijan los países que se animen al cambio”, agregó el ex apertura del Club Atlético San Isidro y del Stade Francaise.

“Trataremos de ganar la candidatura a la presidencia de World Rugby y si perdemos, como deportistas, lucharemos por un futuro mucho mejor”, señaló. Por último Pichot se refirió al crimen de Fernando Baez Sosa, el último verano en Villa Gesell, por el que están acusados 10 rugbiers: “Lo que pasó con Fernando Sosa no es el rugby”, dijo, y sostuvo que “no se entrena para ser violento fuera de la cancha”. Y remarcó que “desde el rugby hay que hacer una fuerte autocrítica y es responsabilidad de los clubes cambiar las actitudes de violencia fuera del club”.

Pichot, de 45 años, será el candidato del Hemisferio Sur y competirá con el inglés Bill Beaumont, quien será el aspirante a la presidencia por el Hemisferio Norte. Las elecciones se realizarán en forma virtual el domingo 26 del corriente y los resultados se conocerán el 12 de mayo. El ganador gobernará por el período 2020-2024.