ANSES IFE: cronograma del segundo refuerzo

Sigue el segundo pago a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Lo reciben solo beneficiarios de la primera tanda, manifestó Adrián Mendieta, titular de ANSES Jujuy en entrevista con “Tres de Tarde” ´por Ahora Fm 107.3.

Continúa el pago de la segunda tanda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Se trata del bono extraordinario de $10.000 destinado a las personas más afectadas por las consecuencias económicas que ocasionó la cuarentena por la pandemia del COVID 19.

Los beneficiarios que continúan cobrando hasta el 22 de junio son los que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignación por embarazo, mientras que el resto empezará a cobrar el IFE a partir del 23 de este mes. “En este momento estamos en la primera etapa de pago del segundo IFE, después del 23 cobraran beneficiarios con CBU y a partir del 7 de julio, personas que no ingresaron CBU”, expresó el titular de ANSES Jujuy , Adrián Mendieta en diálogo con radio Ahora FM 197.3.

El funcionario también precisó que a partir del 23”podrán cobrar personas que en este periodo puedan crear su caja de ahorro e ingresar su CBU para poder percibir el beneficio a partir de esa fecha”.

El ex intendente de El Carmen agregó que a partir del 7 de julio habrá una tercera etapa donde percibirán el IFE quienes no hayan ingresado su CBU; personas que en algún momento cobraron por red link, Banelco o correo argentino. Lo harán directamente por ventanilla de algún banco que ANSES dispondrá y luego informará, a través de un mensaje de texto, lugar y fecha.

Acerca de una aplicación que últimamente circula para que la persona cambie su CBU y se reinscriba, explicó que cuando la gente ingresa con su DNI a la página de ANSES, y luego al IFE, les puede aparecer en pantalla, opciones de algunos CBU que utilizaron en algún momento. “Si es que identifica algunos de esos CBU podrá optar, siempre y cuando la tenga vigente, con la tarjeta en mano para poder cobrar”, especificó.

En ese sentido, aclaró que si no está vigente, le saldrá otra opción para ingresar una nueva CBU. En este caso, “si es que no la tiene no se deben preocupar, la puede generar, ya sea vía web o sacando un turno de algunos de los bancos como para poder habilitar su caja de ahorro”. Caso contrario, deberá esperar a la tercera etapa, después del 7 de julio. “Entonces, no es obligatorio que abra su caja de ahorro sino que la gente podrá percibir lo mismo, por ventanilla. Cuando se presenten a cobrar, ahí se les generará en forma gratuita una caja de ahorro”, aclaró el titular de ANSES.

Sobre los beneficiarios del IFE, Mendieta comentó que la idea del gobierno que encara el presidente Alberto Fernández es que todos estén bancarizados, ya que “para cuando finalice el pago de la segunda etapa del IFE, el gobierno ya está analizando cual será el próximo beneficio que encarará con los 267 mil jujeños y jujeñas que tuvieron posibilidad de acceder al mismo”. “En principio, no se descartó la posibilidad de un tercer módulo, pero tampoco se afirmó esto. Sí se dejó en claro que el gobierno continuará dándoles algún beneficio. Lo que se busca es articular con programas de otros ministerios, la intención sería la de reactivar el empleo”, adelantó Adrián Mendieta.

El dirigente político recomendó: “ Que la gente no ingrese el CBU de otra persona porque eso le generará error y una complicación a la hora de cobrar su beneficio, otra cuestión es que hay gente que ve que le salen dos opciones de tarjetas. Depende de las que tuvo en el transcurso de su vida. La recomendación es que tengan en cuenta si a la tarjeta la tienen vigente, si tiene la tarjeta en mano, si la cuenta no está bloqueada que elijan esas opciones, sino se ocasionará una complicación”.

Por último, advirtió que ANSES no admite CBU virtual ya que “tiene que ser una caja de ahorro de un banco con el que se opera, ya sea banco Macro, Banco Nación u otros bancos que tenemos en la provincia”.