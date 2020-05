Alimentarse en tiempos de cuarentena

Gabriela Oroza, licenciada en Nutrición en dialogó con Ahora FM realizó algunas recomendaciones con respecto a los problemas que surgen en la alimentación en tiempos de cuarentena.

La nutricionista informó que en estos tiempos de cuarentena “estamos pasando por un momento de estrés bastante peculiar que antes no habíamos tenido”, afirmó que esta situación lleva a comer más es porque existe “constantemente una angustia de no saber qué es lo que va a pasar, de no saber cómo se resuelve. Lo que recomendamos las nutricionistas es aumentar en la dieta todo tipo de vegetales y frutas. Esto ayuda a que no comamos tanta cantidad de cosas que no son saludables y que aumentemos la cantidad de lo que sí lo son.” dijo la licenciada, dejando en claro que de vez en cuando “nos podemos dar un gustito”.

Respecto a la diferencia entre comer y alimentarse explicó que “se puede comer un montón de cosas que no son alimentos. Me alimento cuando como un elemento que me da nutrientes. Me puedo alimentar adecuadamente o no. Podemos comer un montón de cosas, pero no quiere decir que haya nutrientes en lo que comamos.”

Finalmente, resaltó la importancia de mantener una rutina constante ya que “el cuerpo no se puede amoldar tan rápidamente a los cambios. Hay que darle un espacio para que pueda reaccionar. Hay que tener una rutina todos los días para saber qué actividad tengo que hacer y cuanta energía voy a gastar”.