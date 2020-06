Al menos medio millón de monotributistas y autónomos aún pueden sacar un crédito a tasa cero

Al menos medio millón de monotributistas y autónomos tienen tiempo hasta el 31 de julio para sacar un crédito de hasta $ 150.000 con tasa de interés cero, luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendiera hoy el plazo para solicitar el préstamo.

Hasta el momento, más de 500 mil personas ya iniciaron la gestión para pedir el crédito en el sitio web del organismo pero, según cálculos de la propia AFIP, hay una cantidad similar de trabajadores que está en condiciones y cumple con los requisitos para gestionarlo. “(La extensión de los plazos) busca facilitar la tramitación de aproximadamente un millón de créditos que todavía están disponibles para todos los contribuyentes que cumplen con los criterios de elegibilidad”, indicó el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont en un comunicado.

Según datos del Banco Central (BCRA), ya se otorgaron 391.164 créditos de este tipo por $ 47.489,9 millones de los cuales ya se acreditaron cuotas por $ 22.068,7 millones, aunque hay más créditos a la espera de ser concretados. Para acceder al crédito de hasta $ 150.000, dependiendo de la categoría en la que esté inscripta, el solicitante debe ingresar a www.afip.gob.ar y hacer click en el recuadro de “Acceso con clave fiscal”.

Una vez allí aparecerá la opción “Crédito a Tasa Cero” en la que la AFIP indicará si el solicitante cumple con los requisitos para acceder al crédito y, en caso de hacerlo, el monto máximo que podrá tramitar y lo que se le adicionará en concepto de las próximas tres cuotas mensuales del monotributo. Iniciado el trámite se deberá ingresar el monto requerido e ingresar una casilla de correo electrónico e indicar si cuenta o no con una tarjeta de crédito. En caso de tenerla se le solicitará la entidad bancaria emisora y su número y, para el que no la tiene, el banco con el que se opera o aquel más cercano a tu domicilio.

El último paso mostrará los datos ingresados para validarlos o modificarlos y, si son correctos, tildar el mensaje de conformidad y presionar “Confirmar”. El sistema confirmará el procedimiento y permitirá descargar la constancia de la gestión realizada de modo que el beneficiario esté habilitado para comunicarse con el banco que haya elegido para finalizar la gestión.

Una vez finalizado el procedimiento en el banco seleccionado, los fondos se acreditarán en la tarjeta de crédito indicada por los contribuyentes en tres desembolsos sucesivos e idénticos, con un período de gracia de seis meses y una devolución en 12 cuotas fijas sin interés. Para acceder al crédito es necesario realizar actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan o haber sufrido una sustancial reducción en la facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020.

En el caso de monotributistas, deben estar inscriptos en las categorías comprendidas entre la A y la K, no prestar una facturación mayor al 70% en servicios al sector público entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020, no percibir ingresos de trabajos en relación de dependencia o provenientes de una jubilación, y tener una situación crediticia 1 o 2. Para los trabajadores autónomos, no podrán estar adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o integrar el directorio una sociedad comercial.