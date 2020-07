Acuerdo para normalizar el transporte en Córdoba, tras 20 días de parálisis

La Municipalidad de Córdoba anunció ayer que llegó a un acuerdo con los representantes locales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por lo que el servicio urbano de pasajeros volverá a funcionar con normalidad a partir del próximo jueves en la capital provincial, luego de más de 20 días de paro.

“Lo más importante será saldar la deuda salarial esta semana. Lógicamente se espera que se complemente con el subsidio nacional”, indicó a los medios de prensa el secretario de Movilidad Urbana de la comuna, Marcelo Mansilla, luego de la reunión con el gremio en el Ministerio de Trabajo. Mansilla aclaró que el esquema de subsidio mensual será de 118 millones de pesos de Nación, 91 millones de pesos de Provincia y 60 millones de pesos del Municipio.

“Nos gustaría que el servicio retomara hoy, pero hay que reacondicionar las unidades luego de que quedaran paradas tanto tiempo”, precisó el funcionario comunal. El 1 de julio había comenzado la medida de fuerza de los trabajadores por reclamos de deudas salariales correspondientes a junio y medio aguinaldo. Por su parte, la secretaria general de UTA, Carla Esteban, aseguró que las partes llegaron a un “principio de acuerdo”, el cual no prevé despidos ni recortes salariales, y que “las empresas ahora disponen de un par días de licencia vacacional de los compañeros”.

Previo al acuerdo, que prevé la vuelta a la circulación de los colectivos el jueves, el intendente Martín Llaryora había afirmado que “no habrá rebajas salariales, despidos, ni reducción de días laborales”, y que solamente se implementará un régimen de licencias complementarias con la posibilidad de que se den adelantos de vacaciones a los trabajadores. Asimismo afirmó que las empresas de transporte en Córdoba “están fundidas porque no hay un reparto equitativo de los fondos federales (subsidios)”, al sostener que “se beneficia” a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

Añadió que tanto el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) “tienen una realidad distinta porque el pasaje no hace al costo de la empresa”. “Los del interior nos la ingeniamos para sobrevivir. Este sistema no es viable si no se busca un aporte federal”, completó.